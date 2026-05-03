台史建交以來最大合作！賴總統：儲油槽與產創園區具戰略意義

總統賴清德正出訪史瓦帝尼，他今天聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報時表示，這兩項合作計畫是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫，台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。

總統府發布新聞稿指出，賴總統於史瓦帝尼當地時間3日上午（台北同日下午）前往王家科技園區（Royal Science and Technology Park），分別聽取海外投資開發公司及台灣世曦工程顧問公司針對「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」（TIIP）簡報。

總統表示，這是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的合作計畫，象徵攜手邁向更加燦爛繁榮的未來，誠摯感謝恩史瓦帝三世國王、史瓦帝尼政府及人民，對台灣的充分信任和全力支持。

總統指出，「戰略儲油槽」代表的是因應風險危機的能源安全與國家韌性，「台灣產業創新園區」代表的是面向未來的產業布局與發展希望，前者守護穩定，後者開創成長，這正是台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。

總統認為，面對國際情勢的快速變化，全球供應鏈的重組、氣候變遷的挑戰、人工智慧的浪潮，值得信賴的夥伴關係比以往都更加重要，而台灣就是史瓦帝尼既可靠又具韌性的合作夥伴。

總統提到，史瓦帝尼是台灣在非洲的堅定盟友，也是台商前進非洲的重要門戶，期盼與史瓦帝尼持續深化經貿合作，藉由「台灣產業創新園區」吸引更多台灣企業來史瓦帝尼投資和培育人才，帶動就業也促進更多在地企業融入全球供應鏈，提升史瓦帝尼的國家經濟韌性。

總統感謝在非洲打拚的台商，努力讓世界看見台灣的實力，台灣的產業走到哪裡，台灣的實力就延伸到哪裡；台商的腳步走到哪裡，台灣的友誼就播種到哪裡。未來，台灣和史瓦帝尼將在製造業、農業加工、數位轉型以及人才培育等領域持續加強合作，促進產業升級與經濟多元發展。不僅如此，台灣更希望與史瓦帝尼攜手開拓非洲市場，共同創造更大的經濟價值。

總統強調，台灣需要世界，世界也需要台灣。台灣希望與史瓦帝尼攜手走進世界，台灣也將持續以「價值、韌性與科技」三大優勢，與史瓦帝尼以及理念相近夥伴深化交流合作，打造更安全、值得信賴的供應鏈體系與夥伴關係。

總統指出，真正深厚的友誼落實在一項又一項的合作成果之中，相信未來在台灣和史瓦帝尼共同努力之下，將讓能源安全更穩固、產業更發展，盼攜手前行，讓兩國的繁榮前景在世界發光。

隨後，總統前往三樓露天觀景台俯視「台灣產業創新園區」第一期園區全景，聽取台灣世曦工程顧問公司經理蔡欽耀解說園區各廠房區塊規畫。

總統賴清德（左7）聽取史瓦帝尼「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」（TIIP）簡報時表示，此兩項合作計畫是兩國建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫。圖／總統府提供（中央社）