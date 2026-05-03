農技團深耕友邦史瓦帝尼 賴總統：紅心芭樂見證台史友好

總統賴清德正出訪友邦史瓦帝尼，他晚間透過社群平台Instagram介紹來自農技團的紅心芭樂。總統說，這是國合會駐史瓦帝尼技術團長期投入的技術成果，品質好、甜度高，就像台灣和史瓦帝尼之間，穩定又深厚的情誼。

賴總統晚間發布影片，介紹來自農技團的紅心芭樂，他說，手上的這顆芭樂，可不簡單，這是國合會駐史瓦帝尼技術團長期投入的技術成果。

總統說，技術團把農業、水產、畜牧等專業帶到史瓦帝尼，陪著當地夥伴提升生活品質，也帶動產業發展、創造更多就業機會。

總統感謝每一位在第一線拚外交的夥伴，因為大家的努力，讓世界看見台灣人走到哪裡，都是最溫暖、最可靠的朋友。

台史雙邊長期在農業推展上有著深厚的合作關係，陸續推動「台灣非洲蔬菜倡議」、「新興果樹產銷輔導計畫」等。前者提升包括史瓦帝尼在內的非洲各國蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康飲食習慣與蔬菜消費文化；台灣也協助史國培育具專業能力的種子教師，協助強化當地農業技術量能。

賴總統這次介紹的芭樂，則是在「新興果樹產銷輔導計畫」中，積極協助當地農民擴大生產、栽培種植的重要標的，除了芭樂以外，台灣農技團也協助當地種植火龍果、草莓等水果。

今年3月台灣農技團協助農民將芭樂打入史瓦帝尼大型連鎖超市SUPERSPAR，正式進駐Mbabane與Ezulwini兩家門市，幫助當地農民提升栽培與管理能力，同時逐步建立與大型零售通路合作的經驗，為當地農民開拓更多市場機會。