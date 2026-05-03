質疑出訪史瓦帝尼方式沒尊嚴 馬文君籲賴總統以國家利益為考量

賴清德總統搭史瓦帝尼專機出訪，引發各界討論，國民黨立委馬文君質疑，民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪有尊嚴？反而是很大傷害，其實這關鍵在兩岸關係，這需要靠智慧解決，還是希望賴總統一切以國家利益為考量。

賴清德總統昨天傍晚透過臉書宣布，已抵達史瓦帝尼展開國是訪問。他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

國民黨立委馬文君則說，外交一定要務實，不能自我限縮，民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪有尊嚴？對國家尊嚴也有很大傷害，大家當然都希望能走出去，但為什麼變成今天這地步？

馬文君認為，不管賴總統想怎麼做大內宣、大外宣，只要兩岸關係沒有處理好就會受到影響，這需要靠智慧解決，還是希望賴總統一切以國家利益為考量，不要想做什麼就做什麼。