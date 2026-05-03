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賴總統「突襲式」訪問史瓦帝尼 華爾街日報：台灣出奇制勝

中央社／ 台北3日綜合外電報導
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書

總統賴清德原訂上月出訪友邦史瓦帝尼因非預期外力暫緩後，昨天發文說已抵達史瓦帝尼，華爾街日報（WSJ）報導，受中國打壓和爭取國際認同的台灣，在這場意志較量中出奇制勝。

賴總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼的行程暫緩。總統府表示，塞席爾、模里西斯和馬達加斯加3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因是中國以經濟脅迫在內的強力施壓。

不過，賴總統昨天在社群媒體發文表示，經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他已在當天稍晚順利抵達史瓦帝尼。至於如何抵達，賴總統並未公開說明。

報導指出總統府隨後發布勝利的訊息。總統府發言人郭雅慧表示，儘管日前因為無端的外力因素導致總統行程暫緩，但這影響不了台灣走向世界的意志。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北分析師宋文笛（Sung Wen-ti）認為，圍繞賴總統出訪史瓦帝尼的一連串爭議事件，凸顯北京不擇手段打壓台灣，「台灣將竭力證明自己不會任憑北京實質封殺台灣的國際能見度」。

台灣官員表示，待總統結束國是訪問返台後，才會公布總統抵達史瓦帝尼的具體過程。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 總統府

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