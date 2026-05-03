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挺賴清德出訪友邦史瓦帝尼 何欣純籲：台灣團結加油走向世界

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（中）今參與在大肚合興宮登場的2026趙子龍文化季活動。圖／何欣純團隊提供
民進黨台中市長參選人何欣純（中）今參與在大肚合興宮登場的2026趙子龍文化季活動。圖／何欣純團隊提供

賴清德總統昨出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，持續深化台史邦誼。民進黨台中市長參選人何欣純今參與大肚合興宮登場的「2026趙子龍文化季活動」時，引用賴總統文字，以「台灣團結加油走向世界」聲援力挺賴總統出訪友邦。

今天活動，包括何欣純、合興宮主委黃金旺、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、藍委顏寬恒、市議員張家銨、林孟令等人共襄盛舉，並一起騎單車。

何欣純表示，趙子龍文化季傳承歷史文化，讓地方越來越興盛；對於賴總統出訪史瓦帝尼，她要引用賴總統文字，台灣團結加油走向世界，每一分良善力量是台灣人不可剝奪的權利，也是對世界許諾，而台灣面對挑戰，要以決心和努力克服一切，面對打壓不公，會堅持公義理性應對，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

賴清德 出訪 何欣純 顏寬恒 顏清標 台中 大甲鎮瀾宮

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