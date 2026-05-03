賴總統出訪友邦史瓦帝尼 當地媒體頭版大篇幅報導

總統賴清德率團出訪史瓦帝尼，當地報紙「史瓦帝尼時報」（Times ofEswatini）、「史瓦帝尼觀察報」（Eswatini Observer）皆以頭版形式大篇幅報導，這兩份報紙為史國兩大主流報系。

史瓦帝尼時報（Times of Eswatini）是史瓦帝尼歷史最悠久的報紙，為史國發行量最大、讀者群最廣的報紙。長期以來，該報報導反映民間聲音與多元觀點，被視為當地相當具權威性的報紙之一。

賴總統率團出訪，史瓦帝尼時報於當地時間週日報版，以「Taiwan president arrives in Eswatini」為題，在頭版頭大篇幅報導，並放上總統與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）握手照片，凸顯史國政府與民間對台灣元首到訪的高度重視。

史瓦帝尼觀察報（Eswatini Observer）在史國已創辦超過40年，觀察報的報導風格較為穩健。這次用將近整篇頭版形式以「TAIWAN PRESIDENT JETS IN」為題報導賴總統飛抵史瓦帝尼，展現對賴總統到訪的熱烈歡迎。

此外，史瓦帝尼當地重要的網路媒體「史瓦帝尼正面新聞」（Eswatini Positive News）也大幅報導賴總統到訪史國，該媒體受到史國當地年輕世代歡迎，並以「NO COUNTRY HAS A RIGHT TO BLOCK TAIWANFROM THE WORLD」（世界上沒有任何國家有權阻止中華民國（台灣）為國際事務做出貢獻」為題報導，表達對賴總統到訪史國的重視與支持。