賴總統出訪友邦史瓦帝尼 石崇良：我國協助兩套醫療系統 提升醫療效率

賴清德總統昨出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，盼透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼。衛福部長石崇良今參與「2026健康台灣全國論壇」活動前受訪表示，我國持續協助史國建立如國內一樣的醫院資訊系統（HIS），及符合國際病例格式的「快速醫療照護互通資源」（FIRE）標準，以提升醫療效率。

石崇良說，多年前，我國與史瓦帝尼的醫療合作就已開始，主要由台北醫學大學體系協助，包括臨床服務、人員訓練等，這兩年因應全球醫療資訊科技發展，開始協助史國建立如台灣一樣的醫院資訊系統（HIS），包括門診看診、掛號、藥品等系統，目前為止反應相當好。

現在進一步，將台灣建立的符合國際病例格式的「快速醫療照護互通資源」（FIRE）標準，現在也開始協助史國，如此對未對AI的導入非常有幫忙，這一部分會持續合作。

北醫大曾指出，史國原本分散且仰賴人工串接的掛號、報到、看診到領藥流程，已整合於同一平台，讓病人就醫更順暢、等待時間縮短，同時減輕醫護行政負擔，能更專心照顧病人，並透過即時數據掌握門診運作與病人結構，提升醫療效率。

從實際數字來看，根據今年3月23日至4月17日試營運期間統計，系統已支援352人次門診服務，其中94.3%為當地民眾，顯示系統已順利融入當地醫療服務體系，成為日常運作的一部分。此外，系統採用「雙國識別設計」，象徵台灣與史瓦帝尼的長期夥伴關係，讓科技不只是工具，更成為合作的語言，更是實踐「數位共榮」的具體行動。

長期以來，醫療團也協助史瓦帝尼建立全國醫師國考制度與一般科醫師養成體系，培育在地醫師，強化醫療自主性；同時完成史國首例神經外科手術，並長期由北醫醫師擔任全國公立醫院唯一心臟內科專科醫師，成為當地醫療體系的重要支柱，目前已有154名醫生通過認證，為史國醫療奠定永續發展的基礎。