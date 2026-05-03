出訪期間與國安團隊視訊 賴總統：確保政府運作零時差

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，與此同時賴總統今天也與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。

賴總統在臉書表示，這幾天，我在友邦史瓦帝尼進行國是訪問，對於國內的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠。

​賴總統說，稍早他與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。

​賴總統強調，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保在我出訪期間，政府的運作、國家的安全以及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作。

賴總統說，​感謝所有國安團隊同仁的辛勞。​無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是我們共同的使命。