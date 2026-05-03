聽新聞
0:00 / 0:00
出訪期間與國安團隊視訊 賴總統：確保政府運作零時差
賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，與此同時賴總統今天也與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。
賴總統在臉書表示，這幾天，我在友邦史瓦帝尼進行國是訪問，對於國內的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠。
賴總統說，稍早他與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。
賴總統強調，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保在我出訪期間，政府的運作、國家的安全以及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作。
賴總統說，感謝所有國安團隊同仁的辛勞。無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是我們共同的使命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。