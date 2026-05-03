出訪友邦同時視訊國安團隊 賴總統：確保政府零時差順暢運作

總統賴清德正出訪友邦史瓦帝尼，他透過臉書表示，稍早與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析，確保在出訪期間，政府的運作、國家的安全以及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作。

賴總統透過臉書表示，這幾天，他在友邦史瓦帝尼進行國是訪問，對於國內的情勢與區域安全，執政團隊也不會有絲毫懈怠；稍早他與國內的國安團隊進行視訊會議，聽取最新的安全簡報，同步掌握國內外各項情勢分析。

總統指出，這場視訊會議不僅是為了掌握動態，更是要確保在出訪期間，政府的運作、國家的安全以及對國際局勢的應對，都能保持零時差的順暢運作。

總統說，感謝所有國安團隊的辛勞，無論在國內還是國外，守護台灣的民主、自由與主權，是共同的使命，大家一起加油。