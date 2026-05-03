賴總統訪史國缺席健康台灣論壇 卓榮泰代出席：連假前向總統府拿談資

「2026健康台灣全國論壇」今天於台北榮總介壽堂舉行，賴清德總統原訂參與論壇，但因出訪史瓦帝尼改由行政院長卓榮泰出席。卓榮泰說，他今天出席論壇，大家一定不會覺得奇怪，現場每個人應都是祝福、期待的心情，祝福這一次總統出訪，能夠順利成功，期待總統能帶回來豐碩的外交成果。

「我在連假前，向總統府拿今天論壇的談資，工作人員還向我說，總統會來。」卓榮泰說，這表示很多人那個時候還不甚清楚，當拿到談資後第一個動作，就是把整個談話內容的主詞改過來，因裡面都是總統的發言，全部要改過來。

健康台灣願景建築在三大支柱，第一、健全的健保制度與醫療體系，第二、優秀的醫事人員跟醫療服務品質，第三、將再生醫療事業打造成台灣另一座護國神山。因此，醫療生技科技已列入今年行政院13項國家戰略產業之一。

另在健保總額創下兩項歷史紀錄，第一、各部門總額都達到行政院核定總額成長率上限5.5%，讓總額實質規模達到1兆82億元，這是歷史新高，原因是過去一年，台灣經濟成長率創造8.68％得佳績，而衛福部也調高急重難症給付，推動不同工不同酬制度，並透過再生醫療產業發展條例跟再生醫療雙法，將台灣生技醫療發展奠定穩固的基礎。

針對護理人員部分，卓榮泰強調，目前護理師12項整備計畫中，建立跨部門考用平台，將考試、實用與臨床結合，同時也把考試題目自80題降低為50題，用更合理的考題測驗護理學生們的專業知識，同時將國家護理考試的次數由2次提高為3次。

護理界期待的三班護病比，卓榮泰說，自2024年開始，逐年增加三班護病比的獎勵措及新手教師陪同制度，相關經費從2024年的40億元，增加至2025年47億，今年為68億元，讓護理及醫療資源服務量能永續發展。

至於三班護病比入法爭議，衛福部長石崇良今參與「2026健康台灣全國論壇」活動前受訪表示，三班護病比入法國家不多，目前推動入法將合併配套措施，如住院整合照顧計畫、護佐協助護理人員，以及簡化行政措施，降低文書作業，並透過健康台灣深耕計畫推動智慧護理，減輕交班、重複輸入護理資料等，時程上需要審慎評估及緩衝。

「入法時程，近期就會開始討論。」石崇良說，經由醫事人力優化研議推動小組討論，再經法規的預告及公告。他說，當初護理界爭取護病比入法，就是將全日護病比納入「醫療機構設置標準」，如今只是修訂為「全日護病比」。

對於，卓榮泰昨於慈月基金會第15屆護理人員模範頒獎時，提到考題不應太難，引爆護理界不滿。石崇良說，卓院長是基金會第一至第八屆志工，並協助頒獎、評選工作；卓院長與慈月基金會、護理人員的感情相當深。昨天致詞時，卓院長分享這兩年來在護理所做的努力，包含人才培育、工作職場優化友善及薪資三個方面。

其中，過去專門職業技術人才都是採教、考、用的方式，需求人力回應到考試，從前端入學的名額進行控管，但若入學畢業後的考照及格率太低，將影響人力市場，而特別重視每年專門職業技術執照考試，但過去幾年第一線反映考照及格率偏低，如醫事類每年約80%至90%及格率比較偏低，因此將優化考題，且與護理師公會全聯會等專業團體討論。

至於，三班護病比入法，石崇良說，三班護病比入法「沒有跳票」，113年訂立三班護病比獎勵標準，包含醫學中心的白班1：6、小夜班1：9、大夜班1：11，區域、地區醫院也都訂出標準，將按照此標準去推動。