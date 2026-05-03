賴總統搭史國專機飛抵非洲友邦訪問 軍事專家：無助改變我國外交困境

針對賴清德總統出訪史瓦帝尼，中華戰略學會資深研究員張競今天表示，所有政治算計都是在考慮未來選戰票房，民進黨所有政治選項都是考量選票得失，至於國家利益與民生福祉都是次要考量，都無法改變我國面對的外交困境與挑戰。

張競今天在臉書以「談談國家政治領袖搭乘他國專機」為題發文，他說，賴總統搭乘史瓦帝尼政府高層行政專機出訪，在台灣目前政治高度極化的社會當中，對於運用這種方式完成出訪行程，必然會成為政壇議題，解讀視角與詮釋結論當然也會天差地別。

張競指出，當前賴政府執政高層與國安團隊的行事風格，只願，亦是僅能，滿足同溫層政治消費，至於來自其他方面所提觀點與警語，只要不是喝采鼓掌阿諛奉承，賴總統身旁關鍵謀士與心腹智囊，都是以笑罵任人由之，充耳不聞，漠視淡化處理。

張競說，賴總統究竟為何要以如此手段，不論各方解讀是在向北京叫板示威，抑或是展現絕不屈從外交逆境之鬥志，甚至是極端重視鞏固史瓦帝尼邦誼，證實任何外交失利，盟友邦轉向，所形成挫敗打擊，為政治聲望不可承受之重，所有政治算計都是在考慮未來選戰政治票房。

他表示，民主進步黨創黨至今，不論在朝在野，所有政策選項都是考量選票得失，國家利益與民生福祉都是次要考量，民主政治選舉體制就是選票聯結權力，沒有選票就會喪失權力，至於社會正義與公眾利益，其實都是妝點掩飾爭取選票的虛假外衣。

張競指出，搭乘、借用他國領袖專機，或不使用專機，直接搭乘民航班機出訪公務行程，包括北韓領導人金正恩向北京商借專機，還有教宗搭乘義大利政府提供專機，教宗巡迴全球牧民搭乘各國民航班機是家常便飯，新加坡總理黃循財搭乘民用航班，更是受到同機乘客正面回應。

張競說，許多國家的政治領袖都會指派行政高層專機，前往動亂地區救援本國民眾，對於搭乘總統專機或總理專機，自戰亂地區撤退回到家鄉，會成為政壇政治佳話，運用政治領袖行政專機執行此種任務，絕對是最具成本效益的公關宣傳措施。

張競表示，賴總統搭乘史瓦帝尼專機出訪，北京必然會斥其竄訪，台灣政壇也會大打政治口水戰，但都改變不了我們所面對的外交困境與挑戰，客觀事實無法藉由主觀信念扭轉，無情現實只能靠政治搖頭丸暫時痲醉與迴避，但藥效消退後，我們還是要認真過日子。