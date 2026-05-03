賴總統訪史瓦帝尼 宜蘭各黨縣長參選人支持

總統賴清德抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。民主進步黨宜蘭縣長參選人林國漳高度肯定；國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲表示支持；台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠也正面看待。

林國漳透過文字表示，對外交國安團隊的努力表達高度肯定。面對國際局勢與外在壓力，台灣始終穩健前行、積極走向世界，並與友邦史瓦帝尼維持深厚且真誠的情誼，展現堅定的外交韌性。

林國漳指出，宜蘭位處面向太平洋的重要戰略位置，是守護台灣的關鍵前線之一，肩負不可忽視的責任。未來無論在地方治理或國家整體發展，他都將秉持相同信念，堅守民主價值，與國人共同守護台灣的安全與尊嚴。

吳宗憲表示，對於賴總統代表國家出訪友邦，一向抱持外交不分黨派的立場表達尊重與支持，衷心期盼中華民國能在全球有更寬廣、更具實質影響力的舞台，也祝福出訪團隊全程平安順利。

吳宗憲說，站在宜蘭縣長參選人的立場，也期待未來中央的外交成果，能更進一步與地方產業結合，轉化為地方的紅利，例如讓宜蘭的優質農漁產品多外銷國際，將觀光商機導入宜蘭，對鄉親會是更實質的助益。

陳琬惠向中央社記者表示，對於賴總統出訪史瓦帝尼，台灣民眾黨主席黃國昌已有回應，基本上她的想法與黃國昌相同，這次出訪只要能在外交上有所突破，對於台灣來說是件好事，她會正面看待。

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，今天會見國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）。史瓦帝尼政府在社群媒體臉書（Facebook）發文表示，雙邊會晤期間，賴總統與恩史瓦帝三世共同見證「聯合公報」（Joint Communiqué）簽署。