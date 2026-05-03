賴總統出訪史瓦帝尼 綠委：華航改裝的史王專機見證外交突破

民進黨立委林俊憲指出，賴清德總統成功突破中共外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家；民進黨立委王定宇說，由華航改裝的史王專機，成了台灣外交突破，見證台史友誼的專機。

林俊憲表示，賴總統出訪不得不採取低調隱密的方式，連國人事先都不知道，是為了避免中共打壓。中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家，台灣走不出去，形同台灣是中國的一部分。

林俊憲說，對手越是如此，台灣不管如何辛苦，更需要走出去，總統與外交團隊成功突破中共封鎖，拜訪在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，幕後有許多艱辛的外交安排，這就是團結，再次向全世界證明中華民國台灣的存在，以及台灣人民是國際社會的一部分、台灣是主權獨立國家。

賴總統搭乘史瓦帝尼特使專機前往，這架恩史瓦帝三世專機，前身是華航飛機。王定宇指出，賴總統搭上由華航A340改裝的史王專機，代表德不孤必有鄰，也代表台史堅定友誼，顯見兩國緊密合作；這架2015年退休的華航飛機A340，經兩年整修改裝，2018年交付史國成為國王專機，沒想到隔那麼多年，這架專機成了台灣外交突破、見證台史友誼的專機。

王定宇表示，這次賴總統搭乘專突破中國大陸打壓封鎖，可說是外交上的一項成功。看到中國大陸暴跳如雷，世界各國主流社會都讚賞，強韌的堅定意志突破，讓台灣被世界看見。