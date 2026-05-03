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賴總統突圍出訪友邦 賴瑞隆：成功守護國家尊嚴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
賴瑞隆今早前往岡山文賢市場發送母親節康乃馨，並與女攤商做出愛心手勢合影。記者徐白櫻／攝影
賴瑞隆今早前往岡山文賢市場發送母親節康乃馨，並與女攤商做出愛心手勢合影。記者徐白櫻／攝影

母親節將至，資深媒體人王瑞德在民進黨高雄市長初選期間力挺立委賴瑞隆，今天再度南下高雄陪賴瑞隆赴傳統市場發送女性市民康乃馨，不少攤商熱情喊「凍蒜」。另針對賴清德總統成功出訪友邦一事，賴瑞隆表示，他肯定總統府及外交、國安團隊的努力，成功守護國家尊嚴，更讓台史關係更進一步。

賴瑞隆臉書發文說，賴清德總統成功突破中共的外交封鎖，順利飛抵非洲友邦史瓦帝尼，不僅實踐了主權國家的尊嚴，更向世界展現「總合外交」的具體成果。

賴瑞隆表示，稍早賴總統也與恩史瓦帝三世國王進行雙邊會談，並共同見證「關務互助協定」的簽署與聯合公報的發表，象徵著兩國在制度化合作上，邁向新的里程碑，證明台灣透過經貿互助和民主價值結交友盟的策略，在中共壓力下依然能開拓出廣闊的空間。他相信台灣和史瓦帝尼王國之間，源於彼此守護、患難與共的真摯情誼，將在延續58年後更加堅定的往前走，成為我們在世界舞台上，最引以為傲的外交勳章。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆加快選戰節奏，繼成立林園、小港後援會後，今早安排母親節掃街行程，首站前往岡山區文賢市場，現任議員黃秋媖、林志誠及參選新人蔡秉璁等人陪同送康乃馨。名嘴王瑞德指著腳上的運動鞋說，去年至今已經來高雄助選25次，腳上的鞋是他所穿壞的第三雙鞋，希望高雄人支持愛家鄉的市長候選人。

資深媒體人王瑞德大力輔選賴瑞隆，腳上運動鞋前端出現小破洞，他說，這雙鞋是他從初選輔選至今所穿壞的第三雙鞋。記者徐白櫻／攝影
資深媒體人王瑞德大力輔選賴瑞隆，腳上運動鞋前端出現小破洞，他說，這雙鞋是他從初選輔選至今所穿壞的第三雙鞋。記者徐白櫻／攝影

賴瑞隆今早與資深媒體人王瑞德一起前往傳統市場發送母親節康乃馨，受到攤商熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影
賴瑞隆今早與資深媒體人王瑞德一起前往傳統市場發送母親節康乃馨，受到攤商熱情歡迎。記者徐白櫻／攝影

賴清德 出訪 賴瑞隆 史瓦帝尼

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