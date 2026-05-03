賴總統突圍出訪友邦 賴瑞隆：成功守護國家尊嚴

母親節將至，資深媒體人王瑞德在民進黨高雄市長初選期間力挺立委賴瑞隆，今天再度南下高雄陪賴瑞隆赴傳統市場發送女性市民康乃馨，不少攤商熱情喊「凍蒜」。另針對賴清德總統成功出訪友邦一事，賴瑞隆表示，他肯定總統府及外交、國安團隊的努力，成功守護國家尊嚴，更讓台史關係更進一步。

賴瑞隆臉書發文說，賴清德總統成功突破中共的外交封鎖，順利飛抵非洲友邦史瓦帝尼，不僅實踐了主權國家的尊嚴，更向世界展現「總合外交」的具體成果。

賴瑞隆表示，稍早賴總統也與恩史瓦帝三世國王進行雙邊會談，並共同見證「關務互助協定」的簽署與聯合公報的發表，象徵著兩國在制度化合作上，邁向新的里程碑，證明台灣透過經貿互助和民主價值結交友盟的策略，在中共壓力下依然能開拓出廣闊的空間。他相信台灣和史瓦帝尼王國之間，源於彼此守護、患難與共的真摯情誼，將在延續58年後更加堅定的往前走，成為我們在世界舞台上，最引以為傲的外交勳章。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆加快選戰節奏，繼成立林園、小港後援會後，今早安排母親節掃街行程，首站前往岡山區文賢市場，現任議員黃秋媖、林志誠及參選新人蔡秉璁等人陪同送康乃馨。名嘴王瑞德指著腳上的運動鞋說，去年至今已經來高雄助選25次，腳上的鞋是他所穿壞的第三雙鞋，希望高雄人支持愛家鄉的市長候選人。

資深媒體人王瑞德大力輔選賴瑞隆，腳上運動鞋前端出現小破洞，他說，這雙鞋是他從初選輔選至今所穿壞的第三雙鞋。記者徐白櫻／攝影