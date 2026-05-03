賴總統成功出訪 胡錫進：會不會陷在史瓦帝尼出不來了？

賴清德總統乘史瓦帝尼特使、副總理札杜莉訪台專機，成功突破中共外交封鎖於2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。對此，環球時報前總編輯胡錫進指出，賴清德這次「偷渡」進入史瓦帝尼，但他該怎麼離開呢？會不會陷在史瓦帝尼跑不出來了呢？

賴總統昨天突現身史瓦帝尼，並被解讀為台灣成功突破中共的外交封鎖。對此，胡錫進2日在其個人微博發文形容賴總此行是「笑噴突發」。

他表示，上個月，先是傳出塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，拒絕賴清德飛越空域，後又傳出德國、捷克也拒絕試圖繞開非洲東海岸的賴清德過境。賴清德出訪史瓦帝尼出現無路可走的窘境，而且這件事為國際社會阻止賴清德以台灣地區領導人身分「外竄」訪問提供了里程碑式的示範。

胡錫進因其評論立場高度跟隨中國政府的政策擺動，當官方政策出現大轉彎時，他往往能立即自圓其說，迅速且巧妙地為中國政府辯護並引導輿論轉向，而被大陸網友戲稱為「叼盤俠」。

在這篇文章中，胡錫進再次引用大陸外交部前一日的新聞稿將賴總統此次出訪史國稱為「偷渡式竄訪」，並稱外交部長林佳龍是台灣的「外事辦主任」，而台灣僅剩的12個邦交國「大多是普通人，甚至見識挺多的人搞不清楚在什麼位置的蕞爾小國」。

文章最後稱，「賴清德這次總算『偷渡』進入了斯威士蘭（史瓦帝尼），他該怎麼離開呢？會不會陷在斯威士蘭跑不出來了呢？如果發生那樣的事，就更有意思了。」

賴清德總統2日晚宣布抵達友邦史瓦帝尼不久後，大陸外交部、國台辦即接連回應，重批賴總統「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台灣是中國一部分的事實。