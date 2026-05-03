賴總統ATA模式出訪 洪秀柱酸偷雞摸狗「怎麼回來…留史國變使節？」

賴清德總統原本規畫4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，遭陸方打壓干擾暫緩；賴總統昨以「ATA（Arrive then announce）抵達後公開模式」，順利抵史瓦帝尼。國民黨前黨主席洪秀柱說，身為總統要出訪就應該光明正大一點，怎麼會用「夾帶」方式，實在是有一點偷雞摸狗行徑，非常不好，很沒面子，她覺得很丟臉、沒面子。

洪秀柱也酸，現在她很擔心，賴總統怎麼回來，是不是還是用飛機夾帶回來，」還是索幸留在那邊就好了，變成駐外使節，他是要這樣做嗎？」我是覺得很奇怪，很奇怪的行徑，夾帶而去，不知道怎麼回來，是否也要夾帶回來？

媒體追問怎麼看大陸反應激烈，接下來是否更壓縮國際空間？洪秀柱說，最主要還是要看我們自己的態度，很多事情堂堂正正、光明正大，你想講什麼話就光明正大講，「我們跟大陸的關係，是離不開的，怎麼樣兩岸和平，總是要有點智慧。」

對於賴總統這次以「ATA（Arrive then announce）抵達後公開模式」，出訪史瓦帝尼，洪秀柱表示，當然非常不妥當，用這種偷雞摸狗，人家看起來覺得我們很丟臉，講話就不會很好聽，現在問我這題目我講話就不會太好聽，這是偷雞摸狗的行為，因此賴總統是國家領導人，就是大大方方、堂堂正正，你覺得有道理，就好好講，不要做這種事情，也難怪人家會嫌我們。