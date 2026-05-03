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賴總統出訪史瓦帝尼 賴士葆：擴展國際關係建構在穩定的兩岸
賴清德總統搭史瓦帝尼專機出訪，國民黨立委賴士葆表示，中共打壓下能成功出訪實屬不易，這種國際關係的擴展，建構在穩定的兩岸關係之上，現在兩岸關係緊張惡化，會使我國的國際參與舉步維艱，維持良好的兩岸關係是拓展國際空間的首要之務。
賴士葆指出，在中共的打壓下，賴總統能夠成功的出訪邦交國史瓦帝尼實屬不易，增加國際空間的參與，是全民的期盼，可是這種國際關係的擴展，建構在穩定的兩岸關係之上。
賴士葆說，現在兩岸關係緊張與惡化，會使我國國際參與舉步維艱，連我國國家元首要出訪非洲邦交國，都這麼的困難，更何況要繞境其他無邦交的歐洲國家，維持良好的兩岸關係，是拓展國際空間的首要之務。
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