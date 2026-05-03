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賴總統到訪 史瓦帝尼國王：台灣是真正朋友與夥伴

中央社／ 約翰尼斯堡3日專電

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，並會見國王恩史瓦帝三世。賴總統抵達時受到史瓦帝尼政府及台灣代表熱烈歡迎，國王也誠摯感謝台灣長久支持，不僅對史瓦帝尼經濟貢獻良多，也在各領域提供援助，「台灣是真正朋友與夥伴」。

當地電視台Eswatini TV報導，台灣訪團抵達史瓦帝尼後，駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇及史瓦帝尼王室大禮官Khandlela Mdluli迎接賴總統，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）及外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）則於機梯前親迎，並陪同賴總統行經儀隊禮兵，賴總統也親切問候致意。

報導提到，雙邊會晤期間，賴總統與恩史瓦帝三世（（H.M. King Mswati III））共同見證「聯合公報」（Joint Communiqué）簽署。這份聯合公報意在強化台史兩國間的合作，並致力於提升雙邊貿易往來。

據報導，恩史瓦帝三世於會晤期間說，史瓦帝尼人民一直相當努力，盼成為高度發展的國家之一，過程中，感謝台灣一直是史瓦帝尼真正的朋友與夥伴，不僅對史瓦帝尼經濟貢獻良多，也在各領域提供援助，尤其國際會議中心（ICC）的落成啟用，對史瓦帝尼有重要意義。

恩史瓦帝三世表示，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史瓦帝尼人民誠摯感謝台灣的長久支持。

台灣總統府表示，賴總統接下來將聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，並拜會王母、參訪國際會議中心、出席史王國宴及觀賞劇場文化表演及煙火。

賴清德 出訪

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