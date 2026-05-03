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北京不滿賴總統出訪 沈有忠：中共玻璃心碎滿地
中國大陸不滿賴總統出訪史瓦帝尼。陸委會副主委沈有忠昨天發文表示，賴總統代表中華民國順利出訪，讓中共大地震、玻璃心碎滿地。
總統賴清德昨天抵達友邦史瓦帝尼展開國是訪問，引發中國大陸國台辦、中國外交部嚴厲批評，並重申「堅持一個中國原則」。大陸委員會（陸委會）2日晚間回應，「中華民國總統要去任何地方，不需要中華人民共和國同意。國台辦潑婦罵街，無聊至極」。
陸委會副主委沈有忠在社群媒體平台Threads上發文強調，台灣有權利走向世界，總統出訪，證明中共的一中原則只是自欺欺人。
沈有忠說，國人此刻應該團結，認清中共一中論述目的只是消滅我國家主權，更不應淪為配合中共做為傷害台灣自由民主的工具。
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