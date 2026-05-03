史瓦帝尼國王：賴總統來訪展現深厚友誼 持續堅定挺台

總統賴清德出訪史瓦帝尼，恩史瓦帝三世國王說，歡迎賴總統率團到訪進行國是訪問，真實體現台灣與史瓦帝尼之間深厚友誼與夥伴關係；史瓦帝尼會持續堅定支持台灣國際參與。

總統府發布新聞稿指出，賴總統出訪史瓦帝尼，於當地時間2日下午（台北同日晚間）前往滿都樓（Mandvulo）國際會議廳，參加軍禮歡迎儀式後，舉行兩國元首會談暨見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式及簽署聯合公報。

賴總統提到，中華民國台灣與史瓦帝尼建交邁入第58年。這一路走來，兩國無論是在農業、職業培訓、貿易或婦女及青年賦權、公衛醫療等領域，不斷深化合作關係。今天在史瓦帝尼，人民可以享用台灣技術團引進、共同培育的台灣芭樂、火龍果、草莓以及吳郭魚；在台灣，民眾可以買到來自史瓦帝尼王國的辣椒醬、馬魯拉果油以及各種精緻工藝品。「這代表了兩國人民生活在一起，中華民國台灣與史瓦帝尼是真正的一家人。」

總統說，很欽佩國王卓越領導，40年期間除了讓史瓦帝尼王國經濟起飛、國家社會各項基礎建設進步，同時對人民照顧更加周延；更欽佩國王打造戰略儲油槽的遠見，從近日中東戰爭可看出此對史瓦帝尼的重要性；打造「台灣產業創新園區」（TIIP）也是國王期盼繼續發展經濟，讓人民能夠生活得更好；盼醫療朝向智慧化，提供更好的醫療服務，也顯示國王對人民的愛心。

賴總統接著說，這些重大計畫希望在這次國是訪問都有機會參訪，他要以行動給予國王全力支持，也期盼未來兩國共同努力讓這些對史瓦帝尼發展、對人民照顧更周到的計畫能順利完成。

恩史瓦帝三世致詞時表示，非常高興歡迎賴總統率團到訪進行國是訪問，真實體現台灣與史瓦帝尼之間深厚友誼與夥伴關係。今日大家齊聚於此，期盼兩國邦誼更加鞏固並持續強健。此外，感謝賴總統雖未能親自前來參加慶典，仍派遣特使外交部長林佳龍率團前來。

恩史瓦帝三世提到，史瓦帝尼人民一直相當努力盼史國成為高度發展的國家，在這樣的過程中，感謝台灣一直是史瓦帝尼王國真正的朋友與夥伴，不僅對史國經濟貢獻良多，也在各種領域提供許多援助，包括國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統，婦女及青年賦權、農業活動等；同時也有許多來自台灣的投資者在史瓦帝尼積極參與各項發展；而「台灣產業創新園區」、戰略儲油槽等也是相當重要的計畫。

恩史瓦帝三世說，台灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史國人民誠摯感謝台灣持續給予支持，「史瓦帝尼也會持續堅定支持台灣的國際參與」，並祝福賴總統這次訪問順利愉快，建立屬於在史國的美好回憶。

晚間，總統應邀出席史王所舉辦的歡迎晚宴，展現兩國深厚情誼與堅定邦誼。

包括史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉等史國政府官員、總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國家安全會議諮詢委員黃重諺、副秘書長趙怡翔及駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇等人出席行程。

總統府表示，總統也將聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報，並拜會王母、參訪國際會議中心、出席史王國宴及觀賞劇場文化表演及煙火。