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賴清德順利出訪史瓦帝尼 蘇巧慧：台灣走出國際都是國人的希望

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧表示台灣能走出國際，都是國人的希望。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示台灣能走出國際，都是國人的希望。記者黃子騰／攝影

賴清德總統原訂4月22日搭乘專機出訪史瓦帝尼，但行前臨時宣布因外力因素取消。賴清德昨晚突然在臉書發文表示已抵達史瓦帝尼展開訪問。民進黨新北市長參選人蘇巧慧指出，台灣能夠走出國際都是國人的希望，也希望總統這次的行程能夠順利。

賴清德昨晚在個人臉書發文表示，原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的安排已在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。

賴清德指出，走向世界和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利。面對打壓不公堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

蘇巧慧今天上午至土城出席微笑山線天上山系健行活動前，面對媒體詢問賴總統訪問史瓦帝尼一事時，蘇巧慧表示：「台灣能夠走出國際，都是國人的希望，我們也希望總統這次的行程能夠順利。」

蘇巧慧向參加健行活動的民眾加油打氣。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧向參加健行活動的民眾加油打氣。記者黃子騰／攝影

賴清德 出訪 蘇巧慧 史瓦帝尼

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