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賴總統出訪史瓦帝尼 卓榮泰：盼成為台灣走向國際典範

中央社／ 台北3日電

總統賴清德昨天順利出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，行政院長卓榮泰今天表示，此次賴總統出訪事前做了相當規劃，民眾都給予祝福，期盼這次出訪可以成為台灣走向國際空間的一個典範。

賴總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但出訪行程因中國干預而緊急延緩。賴總統昨天傍晚順利抵達友邦史瓦帝尼訪問，他透過社群表示，走向世界和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，也是對世界的許諾；面對挑戰，台灣以決心和努力克服一切，面對打壓不公，堅持公義理性應對。

卓榮泰今天出席五四牙醫師節慶祝活動前受訪時表示，民眾、行政團隊以及立委都很關心賴總統順利出訪，事前也做了相當規劃，民眾都給予祝福，希望這次可以成為台灣走向國際空間的一個典範。

卓榮泰指出，未來希望經過更多努力，讓賴總統與國家重要幹部，都能正正當當、勇勇敢敢走向全世界，「這是一個好的開始」。

賴清德 出訪 卓榮泰 史瓦帝尼

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