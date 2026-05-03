大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台灣是中國一部分的事實。

大陸外交部二日以發布答記者問，就「台灣地區領導人賴清德已於五月二日搭乘斯威士蘭（史瓦帝尼）國王的私人飛機抵斯（史）」，做出回應。

大陸外交部發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內（指台灣）民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長台獨醜行清單。

大陸外交部發言人表示，賴清德在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，「一個中國原則」早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，「改變不了台灣是中國一部分的事實」。無論台獨分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。

大陸外交部發言人還奉勸史瓦帝尼等國家，要看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數台獨分裂分子火中取栗。

大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。