聽新聞
0:00 / 0:00

大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

聯合報／ 記者陳宥菘廖士鋒／綜合報導

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台灣是中國一部分的事實。

大陸外交部二日以發布答記者問，就「台灣地區領導人賴清德已於五月二日搭乘斯威士蘭（史瓦帝尼）國王的私人飛機抵斯（史）」，做出回應。

大陸外交部發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內（指台灣）民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長台獨醜行清單。

大陸外交部發言人表示，賴清德在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，「一個中國原則」早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，「改變不了台灣是中國一部分的事實」。無論台獨分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。

大陸外交部發言人還奉勸史瓦帝尼等國家，要看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數台獨分裂分子火中取栗。

大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。

賴清德 出訪

延伸閱讀

賴總統突破封鎖出訪史國 民進黨：台灣更堅定與所有世界民主國家為伍

賴總統抵史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑」

中共阻撓總統出訪 國台辦：一中原則是基本共識

國台辦駁「經濟脅迫3國」

相關新聞

大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台

先前出訪喊卡 在野黨提醒：不容重蹈覆轍 傷害國格尊嚴

賴清德總統突破封鎖，出訪史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持；但在野黨提醒，先前因為嚴重誤判國際形勢，導致出訪喊卡，國安和外

新聞幕後／抵達後公開 國際外交常見模式

賴清德總統從出訪受阻到祕密出發史瓦帝尼，並在抵達時公開。涉外人士表示，從原先說的暫緩出訪到再啟動，訪問行程參採國際間高層外交常見的「抵達後公開」模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低。

學者：中共是否因此發動對台軍演 值得關注

賴清德總統搭乘史瓦帝尼政府專機成功出訪，政大外交系教授黃奎博認為，賴總統確實找到有創意的辦法，也創下外交先例，藉此宣示即使中共打壓，仍然能找到門路，達成戰術上的勝利。淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，中

新聞眼／突圍訪史…蝴蝶效應 賴總統最大風險

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國大陸體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為對岸接下來如

賴總統出訪史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑、麻煩製造者」

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。大陸國台辦表示，「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。