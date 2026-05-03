聽新聞
0:00 / 0:00
大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄
賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台灣是中國一部分的事實。
大陸外交部二日以發布答記者問，就「台灣地區領導人賴清德已於五月二日搭乘斯威士蘭（史瓦帝尼）國王的私人飛機抵斯（史）」，做出回應。
大陸外交部發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內（指台灣）民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長台獨醜行清單。
大陸外交部發言人表示，賴清德在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，「一個中國原則」早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，「改變不了台灣是中國一部分的事實」。無論台獨分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。
大陸外交部發言人還奉勸史瓦帝尼等國家，要看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數台獨分裂分子火中取栗。
大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。