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先前出訪喊卡 在野黨提醒：不容重蹈覆轍 傷害國格尊嚴

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導

賴清德總統突破封鎖，出訪史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持；但在野黨提醒，先前因為嚴重誤判國際形勢，導致出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。

立法院台灣與非洲國會議員友好協會會長、民進黨立委邱志偉表示，這次賴清德總統突破封鎖，成功抵達史瓦帝尼，對於台灣在非洲邦交有重要意涵，證明中國無法定義台灣的現狀，而國民黨更是不可能與習近平合作來換取台灣任何的國際空間。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨團有三點態度，第一，誠心祝福一切順利，畢竟對外的每一步，都是代表國家形象。第二，期待相關所有人員在公開場合的言行舉止，要能夠得體、穩重，畢竟國際場合不是個人舞台，而是國家的門面。第三，也要特別提醒，外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」，一句話講得好可以加分，但講不好，影響的可能是整體外交關係，這個風險不能輕忽。

民眾黨主席黃國昌表示，賴清德總統順利出訪友邦史瓦帝尼，展現出台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持。

黃國昌指出，期待政府能透過積極的國際參與，實質增進台灣國家利益、發展務實外交，期盼賴總統此行中，除了鞏固邦誼，更要為台灣爭取具體的經貿合作。

賴清德 出訪

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