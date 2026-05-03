學者：中共是否因此發動對台軍演 值得關注

賴清德總統搭乘史瓦帝尼政府專機成功出訪，政大外交系教授黃奎博認為，賴總統確實找到有創意的辦法，也創下外交先例，藉此宣示即使中共打壓，仍然能找到門路，達成戰術上的勝利。淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，中共是否因此發動對台軍演，或在川習會上施壓，值得關注。

黃奎博說，賴總統搭對方的便機去訪問，也許也是搭對方專機回台，是一個很有創意的辦法。尤其我國過去從沒有總統是跟著對方來的官員、再回到對方國家，確實是創下先例。當然，賴總統回程要怎麼回台，值得觀察。

黃奎博分析，賴總統的動作，顯示他在這場外交戰中「一定要達陣得分」的企圖心，尤其宣示中共的打壓雖然很無理，但最後有辦法找到門路，對台灣內部也展現他是一個可以因應中共打壓的領導人。

黃奎博認為，中國大陸對史瓦帝尼的態度很清楚，既然沒有邦交就不可能給好處。依常理判斷，史瓦帝尼對於自己的外賓遭遇打壓連非洲都進不來，身為一個主權國家一定不高興，或許可依此判斷，只要台史雙邊關係如常，短期內應該不會轉投北京的懷抱。

但黃奎博提醒，未來我們的總統是否要如此迂迴出訪？假如類似例子多了，造成總統無法搭國籍專機出訪友邦的常態化，那是不是更需要友邦的全力配合？特別是對方也必須具有中長程客機？

另一方面，我方此次對史瓦帝尼有無承諾更多經濟援助？是否引起其他邦交國要求我方加碼？黃奎博估計，雖然目前僅存需要我方經援的友邦剩十一國，對我方而言應該行有餘力，但若形成新的仿效效應，恐怕也會是賴總統此行衍生出的新影響。

林穎佑認為，賴總統搭乘史瓦帝尼專機，由史國官員護送，其他國家沒有阻擋理由，的確是很大的突破。