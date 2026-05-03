聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／突圍訪史…蝴蝶效應 賴總統最大風險

聯合報／ 本報記者張文馨
賴清德總統（前排右）於當地時間二日上午抵達史瓦帝尼王國，進行國是訪問。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統（前排右）於當地時間二日上午抵達史瓦帝尼王國，進行國是訪問。圖／取自總統府Flickr

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國大陸體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為對岸接下來如何回應，面對未來未知的風險，民進黨政府能否控管，恐怕是此行過後最大的變數。

從一開始北京施壓封鎖航權，阻撓賴總統出訪，歐洲一些國家為我執言，並強調「飛越領空權是國際民航的基礎，各國對其領空的主權不應被用作政治手段」，美國直指北京施壓也是點到為止；從各種反應看來，北京首度祭出航權封鎖手段後，我國確實收到所謂「民主友盟」的國際同情。

但也就僅止於此，北京在全球南方有極大影響力，各國恐難強勢干預，對台灣艱困的外交處境而言，連出訪友邦都要遭受技術性阻撓，有此先例後，未來難保不會再發生第二例，中華民國總統若出不去，如何彰顯國家主權？因此，面對北京圍堵，賴總統想方設法、尋求破局，並不難理解。

從北京第一時間就拉高分貝批評，凸顯賴總統投出的變化球，讓對岸反應不及，但接下來呢？幾乎可以預見中國大陸會用其他方法找回「主場優勢」，升高對抗態勢恐怕無法避免。

賴總統執政近兩年，北京沒有奪走台灣任何邦交國，台灣的國際參與經歷過ＷＴＯ部長會議首次缺席，今年底還有ＡＰＥＣ領袖會議在大陸深圳舉行。兩岸的交流在鄭習會後，一度看到緩解跡象，如今可能再度生變。

尤其是本月中旬，美國總統川普將訪問中國大陸，會晤大陸國家主席習近平。中國外長王毅日前與美國國務卿魯比歐就川普訪中行通話，王毅在通話中強調，台灣問題事關中國的核心利益。在賴總統突圍成功後，台灣問題在川習會被端上檯面的機會可能又多了幾分。畢竟，川普忙著處理膠著的中東局勢時，仰賴中國出手暗助，北京也可能趁勢透過華府來管控台灣議題。

如今，這次出訪或許賴總統會認為，這是權衡利弊後的最優解方。但未來，蝴蝶效應會從哪個方向吹來，又會造成哪些影響，賴總統和國安團隊都準備好了嗎？

這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，二○一六年退役後，經過近兩年的內裝改造，二○一八年在史國開始服役。此後，史王來台訪問都搭乘此專機。本報資料照片
這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，二○一六年退役後，經過近兩年的內裝改造，二○一八年在史國開始服役。此後，史王來台訪問都搭乘此專機。本報資料照片

賴清德 出訪

延伸閱讀

賴總統突破封鎖出訪史國 民進黨：台灣更堅定與所有世界民主國家為伍

賴總統將見證台史關務協定 府方：細節規劃出訪結束後說明

賴總統國是訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報

【專家之眼】展望中美高峰會 主帥待出場 部將先交鋒

相關新聞

大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台

先前出訪喊卡 在野黨提醒：不容重蹈覆轍 傷害國格尊嚴

賴清德總統突破封鎖，出訪史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持；但在野黨提醒，先前因為嚴重誤判國際形勢，導致出訪喊卡，國安和外

新聞幕後／抵達後公開 國際外交常見模式

賴清德總統從出訪受阻到祕密出發史瓦帝尼，並在抵達時公開。涉外人士表示，從原先說的暫緩出訪到再啟動，訪問行程參採國際間高層外交常見的「抵達後公開」模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低。

學者：中共是否因此發動對台軍演 值得關注

賴清德總統搭乘史瓦帝尼政府專機成功出訪，政大外交系教授黃奎博認為，賴總統確實找到有創意的辦法，也創下外交先例，藉此宣示即使中共打壓，仍然能找到門路，達成戰術上的勝利。淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，中

新聞眼／突圍訪史…蝴蝶效應 賴總統最大風險

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國大陸體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為對岸接下來如

賴總統出訪史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑、麻煩製造者」

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。大陸國台辦表示，「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。