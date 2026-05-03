賴總統搭史國專機出訪史瓦帝尼 外界關注回程是否搭同機

賴清德總統昨天傍晚透過臉書宣布，已抵達史瓦帝尼展開國是訪問。他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

賴總統原訂四月出訪史瓦帝尼，出發前夕，總統府指中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，撤銷賴總統專機的飛航許可，決定暫緩出訪。賴總統昨天現身史瓦帝尼，被解讀為突破封鎖。

賴總統說，原訂四月廿二日出訪，因爲非預期的外力而暫緩；經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他和團隊順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。

飛14小時 專機前身是華航

總統府發言人郭雅慧表示，總統出訪規畫依循「國家尊嚴」、「飛行安全」和「國際慣例」三項原則，有關行程安排涉及安全，以及與友盟彼此溝通默契，行程細節留待事後說明。

總統府未公開訪問細節，也沒有說明出訪路徑。但據了解，賴總統是搭乘史瓦帝尼特使、副總理札杜莉訪台專機前往史國，飛機於昨天凌晨○時卅七分由桃園國際機場出發，於台北時間十四時五十八分抵達，全程十四小時。

這架恩史瓦帝三世國王的專機，前身是華航的飛機，二○一六年退役後，經過近兩年的內裝改造，二○一八年在史國開始服役。此後，史王來台訪問都搭乘此專機。

上月卅日中午，這架專機突然降落在桃園國際機場，總統府後來宣布，賴總統下午接見札杜莉，當時官員曾對媒體暗示「兩天後會給大家東西」。結果是賴總統搭上杜札莉的專機飛往史國。至於賴總統訪問回程，是否仍將搭乘這架飛機回台，目前不得而知。

總統府並未評論賴總統是否搭乘史國專機出訪，僅表示訪團順利抵達。

郭雅慧表示，走向世界，和全球各國人民互動交往，是台灣人無可剝奪的天賦權利，這次訪問在受到外力干擾暫緩後啟動，正是展現台灣人走向世界的決心和意志，也是中華民國實踐作為國際社會一員的基本權利。

郭雅慧表示，訪團抵達史瓦帝尼王國後，我駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇及史國王室大禮官Khandlela Mdluli登機迎接總統，史國總理戴羅素及外交部長戴柏莉則於機梯前親迎，並陪同總統行經儀隊禮兵，總統也向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。

會見史王 兩國簽聯合公報

接著，賴總統隨即進入機場貴賓室，與戴羅素進行雙邊會談，席間亦包括札杜莉、戴柏莉。

同日稍晚，賴總統與史王雙邊會談，共同見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式及簽署聯合公報。

總統府指出，本次訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺、國安會副秘書長趙怡翔等。

總統府並未說明賴總統預計在史瓦帝尼訪問幾天，原定今天下午出席二○二六健康台灣全國論壇的活動則是取消。