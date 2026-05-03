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賴清德總統成功出訪史瓦帝尼

經濟日報／ 記者歐芯萌張文馨／台北報導
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統昨（2）日晚間在臉書表示，「國人同胞大家好，我在稍早抵達友邦史瓦帝尼。」他指出，原訂4月22日的出訪，因為非預期外力暫緩。經過外交與國安團隊連日安排，昨順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給他們最熱烈溫暖的歡迎。

他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

賴總統說，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣國際合作。史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，他向恩史瓦帝三世國王及史國政府致謝。

總統府發言人郭雅慧表示，總統出訪規畫依循「國家尊嚴」、「飛行安全」和「國際慣例」三項原則，有關行程安排涉及安全，以及與友盟彼此溝通默契，行程細節留待事後說明。

總統府未公開訪問細節。據了解，賴總統是搭乘史瓦帝尼特使、副總理札杜莉訪台專機前往史國，飛機於昨天凌晨0時37分由桃園國際機場出發，於台北時間14時58分抵達，全程14小時。

賴清德 出訪 史瓦帝尼

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