賴總統訪史瓦帝尼 國安人士：台灣有責確保國際規範

總統賴清德今天抵達非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，國安人士指出，再啟動出訪有三原因，包括走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利、史國國王及政府的熱情邀請，以及台灣有責任和所有民主友盟致力於確保國際規範與秩序。

賴總統原定4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，導致出訪行程暫緩。

對於中國將「飛航安全武器化」的破壞安全穩定作法，美國國務院日前指責中國向3個非洲國家施壓；歐盟發言人也表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。

關於賴總統今天抵達史瓦帝尼進行國是訪問，國安官員說明再啟動出訪行程的原因有三，首先，走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利，也是中華民國作為國際社會一員的基本權利；其次，史國國王及政府的熱情邀請與全力支持。

國安人士指出，第三是作為國際社會一員，台灣有責任和所有民主友盟，致力於確保國際規範與秩序。

至於出訪規劃，國安官員表示，主要是基於符合國家尊嚴、國際規範及飛航安全原則，以達成國家外交任務、周全元首及訪團安全為目標。

國安官員說，此次訪問行程參考採用國際間高層外交常見的抵達後公開（arrive then announce）模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低；相關安全事務的部署安排，有包括史國在內多個理念相近友方的協力，但基於默契與安全上必要，不會對外透露。

國安官員指出，走向世界，是台灣人的天賦權利，也是台灣作為世界一員的權利。這個訪問目標，不僅在展現台灣人的意志、國家的意志，更在善盡共同維護國際規範與秩序的國際義務。