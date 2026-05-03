聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統訪史瓦帝尼 國安人士：台灣有責確保國際規範

中央社／ 台北2日電

總統賴清德今天抵達非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，國安人士指出，再啟動出訪有三原因，包括走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利、史國國王及政府的熱情邀請，以及台灣有責任和所有民主友盟致力於確保國際規範與秩序。

賴總統原定4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，導致出訪行程暫緩。

對於中國將「飛航安全武器化」的破壞安全穩定作法，美國國務院日前指責中國向3個非洲國家施壓；歐盟發言人也表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。

關於賴總統今天抵達史瓦帝尼進行國是訪問，國安官員說明再啟動出訪行程的原因有三，首先，走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利，也是中華民國作為國際社會一員的基本權利；其次，史國國王及政府的熱情邀請與全力支持。

國安人士指出，第三是作為國際社會一員，台灣有責任和所有民主友盟，致力於確保國際規範與秩序。

至於出訪規劃，國安官員表示，主要是基於符合國家尊嚴、國際規範及飛航安全原則，以達成國家外交任務、周全元首及訪團安全為目標。

國安官員說，此次訪問行程參考採用國際間高層外交常見的抵達後公開（arrive then announce）模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低；相關安全事務的部署安排，有包括史國在內多個理念相近友方的協力，但基於默契與安全上必要，不會對外透露。

國安官員指出，走向世界，是台灣人的天賦權利，也是台灣作為世界一員的權利。這個訪問目標，不僅在展現台灣人的意志、國家的意志，更在善盡共同維護國際規範與秩序的國際義務。

賴清德 出訪

延伸閱讀

保密到家！賴總統發文宣布抵史瓦帝尼 總統府：出訪規畫依循3原則

賴總統突破封鎖出訪史國 民進黨：台灣更堅定與所有世界民主國家為伍

賴總統出訪史國 林佳龍：國安外交團隊審慎推進安排

堅定走向世界　賴總統抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問

相關新聞

大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台

先前出訪喊卡 在野黨提醒：不容重蹈覆轍 傷害國格尊嚴

賴清德總統突破封鎖，出訪史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持；但在野黨提醒，先前因為嚴重誤判國際形勢，導致出訪喊卡，國安和外

新聞幕後／抵達後公開 國際外交常見模式

賴清德總統從出訪受阻到祕密出發史瓦帝尼，並在抵達時公開。涉外人士表示，從原先說的暫緩出訪到再啟動，訪問行程參採國際間高層外交常見的「抵達後公開」模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低。

學者：中共是否因此發動對台軍演 值得關注

賴清德總統搭乘史瓦帝尼政府專機成功出訪，政大外交系教授黃奎博認為，賴總統確實找到有創意的辦法，也創下外交先例，藉此宣示即使中共打壓，仍然能找到門路，達成戰術上的勝利。淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，中

新聞眼／突圍訪史…蝴蝶效應 賴總統最大風險

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國大陸體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為對岸接下來如

賴總統出訪史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑、麻煩製造者」

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。大陸國台辦表示，「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。