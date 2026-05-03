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賴總統出訪史瓦帝尼 外交部斥中國荒謬評論

中央社／ 記者吳書緯台北2日電

總統賴清德今天抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，外交部晚間指出，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，針對中國外交部發表不理解國際外交事務的評論，外交部予以嚴正譴責及駁斥。

總統府晚間發布新聞稿表示，在史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）誠摯邀請下，賴總統今天起前往史瓦帝尼展開國是訪問，訪團一行於當地時間2日上午9時順利抵達史瓦帝尼。

外交部晚間發布新聞稿指出，針對中國外交部今天就賴總統出訪友邦史瓦帝尼王國一事，發表不理解國際外交事務的評論，外交部予以嚴正譴責及駁斥。

外交部重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣身為國際社會的一員，循國際規則出訪友邦，是台灣實踐作為國際成員的基本權利，本是再自然不過的事。

外交部指出，中國在過程中無理阻撓、施壓弱勢國家，以及破壞國際規則，才是麻煩製造者。就如同國際社會先前所批判，中國將「飛航安全武器化」，才是破壞安全穩定的作法。

外交部表示，考量元首安全及外交互動，抵達目的地後始予以公布，類似的國際前例所在多有，賴總統此行一切依循國際法、國際規範、外交慣例，並依照台灣法規辦理。

外交部強調，民主自由不是挑釁，國家間基於互惠尊重的往來合作才能帶來和平，只有威脅與破壞規則才會傷害和平；北京當局以「不成比例」的反應，施壓非洲國家、扭曲國際規則，為全球帶來矛盾與衝突；誰才是麻煩製造者不言自明，其做法是無法帶來尊敬。

外交部呼籲，與其打壓台灣的國際空間，中國不如停止威嚇手段，回歸國際常軌，才能帶來真正的和平和繁榮。

賴清德 出訪 外交部 史瓦帝尼 中華民國 非洲

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