賴總統出訪北京跳腳 陸委會：不需要PRC同意

總統賴清德今天抵達友邦史瓦帝尼展開國是訪問，引發中國大陸國台辦批評並重申「堅持一個中國原則」。陸委會回應，中華民國總統要去任何地方，不需要中華人民共和國同意。

大陸委員會（陸委會）2日晚間回應，「中華民國總統要去任何地方，不需要中華人民共和國同意。國台辦潑婦罵街，無聊至極」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）2日晚間透過發言人陳斌華「答記者問」名義對於賴總統出訪一事大加批評，稱賴總統「外竄」至史瓦帝尼，是「徹頭徹尾的麻煩製造者」；所謂的外交成果，不過是「玩弄伎倆」。

陳斌華還宣稱，「堅持一個中國原則」是國際社會人心所向；祖國必然統一大勢不可阻擋。

賴總統率領訪團於當地時間2日上午9時抵達史瓦帝尼展開國是訪問。總統府發言人郭雅慧表示，儘管日前因為無端的外力因素，導致行程暫緩，但這影響不了台灣走向世界的意志，台灣也不會因此在世界缺席。