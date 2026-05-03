聽新聞
0:00 / 0:00

一波三折 賴總統飛抵非洲盟友國

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）台灣總統賴清德周六突訪外交盟友史瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭）。在早前行程因受中國壓力干擾而受阻後，他在社交媒體上宣布了這一訪問消息。

根據台灣總統府4月21日的說明，賴清德原定於4月22日至27日訪問這個非洲盟友，但因中國干預，導致塞舌爾、毛裡求斯和馬達加斯加突然撤回了對總統專機的過境許可，行程被迫推遲。台灣官方並沒有說明此次最終成行究竟是以何種方式、飛經了哪些國家，只是籠統表示“經過外交與國安團隊連日來的縝密安排”。

經過嚴密協調的訪問

周六，賴清德確認，在台灣外交及國家安全團隊的細致協調下，他已順利抵達。

“雖然晚了幾天，但我們依然感受到了史瓦蒂尼人民最溫暖、最真摯的歡迎，”賴清德表示。他補充說，希望此行能深化雙邊關系，並加強台灣的國際伙伴關系。

賴清德強調，台灣與世界接軌、與志同道合的伙伴進行合作的權利是“不可剝奪的”。他表示，台灣將繼續以堅定的決心面對壓力，堅持公平原則，並以理性作出回應。

剩余十二個盟友之一

史瓦蒂尼是台灣僅存的12個正式外交盟友之一。台灣自1949年以來一直實行自治，並運行著充滿活力的民主制度；而中國則聲稱該島是其領土的一部分，且不排除使用武力實現統一。

中國外交部周六對賴清德抵達史瓦蒂尼表示不滿。中方強調，“一個中國原則長期以來是國際關系的基本准則”。此外，北京方面還敦促停止支持“台獨”分裂勢力。中國外交部聲明中還聲稱，賴清德此次前往史瓦蒂尼是搭乘了該國國王的私人飛機，賴清德“偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演偷渡式外竄鬧劇”。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

賴清德 出訪

延伸閱讀

賴總統抵史瓦帝尼訪問　卓榮泰：面對打壓不退縮

賴總統抵史瓦帝尼 陸外交部痛批：偷渡式外竄 淪國際笑柄

堅定走向世界　賴總統抵達史瓦帝尼王國進行國是訪問

突破封鎖 賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問

相關新聞

賴總統搭史國專機出訪史瓦帝尼 外界關注回程是否搭同機

賴清德總統昨天傍晚透過臉書宣布，已抵達史瓦帝尼展開國是訪問。他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清

新聞眼／突圍訪史…蝴蝶效應 賴總統最大風險

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國大陸體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為對岸接下來如

新聞幕後／抵達後公開 國際外交常見模式

賴清德總統從出訪受阻到祕密出發史瓦帝尼，並在抵達時公開。涉外人士表示，從原先說的暫緩出訪到再啟動，訪問行程參採國際間高層外交常見的「抵達後公開」模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低。

賴清德總統成功出訪史瓦帝尼

賴清德總統昨（2）日晚間在臉書表示，「國人同胞大家好，我在稍早抵達友邦史瓦帝尼。」他指出，原訂4月22日的出訪，因為非預期外力暫緩。經過外交與國安團隊連日安排，昨順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給

大陸外交部、國台辦連批：「偷渡式」外竄 淪國際笑柄

賴清德總統昨天臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，大陸外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台

先前出訪喊卡 在野黨提醒：不容重蹈覆轍 傷害國格尊嚴

賴清德總統突破封鎖，出訪史瓦帝尼，朝野立委均表示，展現台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持；但在野黨提醒，先前因為嚴重誤判國際形勢，導致出訪喊卡，國安和外

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。