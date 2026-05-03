一波三折 賴總統飛抵非洲盟友國
（德國之聲中文網）台灣總統賴清德周六突訪外交盟友史瓦蒂尼（舊稱斯威士蘭）。在早前行程因受中國壓力干擾而受阻後，他在社交媒體上宣布了這一訪問消息。
根據台灣總統府4月21日的說明，賴清德原定於4月22日至27日訪問這個非洲盟友，但因中國干預，導致塞舌爾、毛裡求斯和馬達加斯加突然撤回了對總統專機的過境許可，行程被迫推遲。台灣官方並沒有說明此次最終成行究竟是以何種方式、飛經了哪些國家，只是籠統表示“經過外交與國安團隊連日來的縝密安排”。
經過嚴密協調的訪問
周六，賴清德確認，在台灣外交及國家安全團隊的細致協調下，他已順利抵達。
“雖然晚了幾天，但我們依然感受到了史瓦蒂尼人民最溫暖、最真摯的歡迎，”賴清德表示。他補充說，希望此行能深化雙邊關系，並加強台灣的國際伙伴關系。
賴清德強調，台灣與世界接軌、與志同道合的伙伴進行合作的權利是“不可剝奪的”。他表示，台灣將繼續以堅定的決心面對壓力，堅持公平原則，並以理性作出回應。
剩余十二個盟友之一
史瓦蒂尼是台灣僅存的12個正式外交盟友之一。台灣自1949年以來一直實行自治，並運行著充滿活力的民主制度；而中國則聲稱該島是其領土的一部分，且不排除使用武力實現統一。
中國外交部周六對賴清德抵達史瓦蒂尼表示不滿。中方強調，“一個中國原則長期以來是國際關系的基本准則”。此外，北京方面還敦促停止支持“台獨”分裂勢力。中國外交部聲明中還聲稱，賴清德此次前往史瓦蒂尼是搭乘了該國國王的私人飛機，賴清德“偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演偷渡式外竄鬧劇”。
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