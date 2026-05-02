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賴總統出訪史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑、麻煩製造者」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
賴清德總統。圖／總統府提供 陳正興
賴清德總統。圖／總統府提供 陳正興

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。大陸國台辦表示，「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。

大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間指出，「此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至史」。他強調，當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，台獨立場頑固，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

陳斌華稱，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，維護台海和平穩定，過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民眾，必為廣大台灣同胞所唾棄。「賴清德費盡心機炮製的所謂『外交成果』，不過是玩弄伎倆，貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前不可阻擋」。

大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間就賴總統訪問史國，抨擊「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。圖為先前陳斌華主持記者會。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間就賴總統訪問史國，抨擊「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。圖為先前陳斌華主持記者會。記者廖士鋒／攝影

賴清德 出訪 史瓦帝尼 國台辦 非洲

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