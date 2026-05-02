賴總統出訪史瓦帝尼 陸國台辦重批「過街老鼠齷齪行徑、麻煩製造者」

賴總統抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問。大陸國台辦表示，「賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑」。

大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間指出，「此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至史」。他強調，當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，台獨立場頑固，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。