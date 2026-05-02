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賴總統國是訪問史瓦帝尼 將會史王並簽署聯合公報

保密到家！賴總統突圍抵史瓦帝尼 府揭「出訪規畫三原則」

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賴總統突破封鎖出訪史國 民進黨：台灣更堅定與所有世界民主國家為伍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢表示，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利，這段時間感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬，台灣將更堅定自信地與所有世界民主國家為伍。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢表示，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利，這段時間感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬，台灣將更堅定自信地與所有世界民主國家為伍。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統突破中國大陸外交封鎖出訪史瓦帝尼民進黨發言人吳崢表示，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利，這段時間感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬，台灣將更堅定自信地與所有世界民主國家為伍。

立法院台灣與非洲國會議員友好協會會長、民進黨立委邱志偉表示，這次賴清德總統突破封鎖，成功抵達史瓦帝尼，對於台灣在非洲邦交有重要意涵，更是證明中國無法定義台灣的現狀，而國民黨更是不可能與習近平合作來換取台灣任何的國際空間。

邱志偉指出，這次賴總統成功出訪，最灰頭土臉的當然是中國。中國不惜用重金與債務威脅非洲國家，用不成比例的方式來封殺台灣，結果賴總統仍舊成功出訪，證明這種金錢封鎖絕對無法定義台灣的國際空間。

邱志偉說，這次成功出訪，證明台灣的外交團隊戰力十足，沒有畏懼中國的封鎖，不惜任何機會也要讓台灣走出去。這就是最好的台灣精神，不怕艱苦不怕難，相信這種打拚的決心，定能讓台灣繼續走向國際，不會因為中國威脅就故步自封。

邱志偉表示，藍白刻意在這段時間，配合中國炒作訕笑台灣，如今賴總統仍然成功出訪，他認為這些見不得台灣好的人，都應該要向國人道歉，同時這也證明，台灣能不能走向國際，絕不是靠國民黨口中的中國善意，只有依靠台灣人的勇敢精神，靠著不怕打壓、無所畏懼，台灣才能走出去。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 民進黨 非洲 習近平 吳崢

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