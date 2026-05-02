賴總統突破封鎖出訪史國 民進黨：台灣更堅定與所有世界民主國家為伍

賴清德總統突破中國大陸外交封鎖出訪史瓦帝尼，民進黨發言人吳崢表示，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利，這段時間感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬，台灣將更堅定自信地與所有世界民主國家為伍。

立法院台灣與非洲國會議員友好協會會長、民進黨立委邱志偉表示，這次賴清德總統突破封鎖，成功抵達史瓦帝尼，對於台灣在非洲邦交有重要意涵，更是證明中國無法定義台灣的現狀，而國民黨更是不可能與習近平合作來換取台灣任何的國際空間。

邱志偉指出，這次賴總統成功出訪，最灰頭土臉的當然是中國。中國不惜用重金與債務威脅非洲國家，用不成比例的方式來封殺台灣，結果賴總統仍舊成功出訪，證明這種金錢封鎖絕對無法定義台灣的國際空間。

邱志偉說，這次成功出訪，證明台灣的外交團隊戰力十足，沒有畏懼中國的封鎖，不惜任何機會也要讓台灣走出去。這就是最好的台灣精神，不怕艱苦不怕難，相信這種打拚的決心，定能讓台灣繼續走向國際，不會因為中國威脅就故步自封。

邱志偉表示，藍白刻意在這段時間，配合中國炒作訕笑台灣，如今賴總統仍然成功出訪，他認為這些見不得台灣好的人，都應該要向國人道歉，同時這也證明，台灣能不能走向國際，絕不是靠國民黨口中的中國善意，只有依靠台灣人的勇敢精神，靠著不怕打壓、無所畏懼，台灣才能走出去。