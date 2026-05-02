賴總統突破封鎖赴史瓦帝尼 黃國昌：盼增進國家利益、發展務實外交

賴清德總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼，稍早在臉書向國人宣布，他已抵達友邦史瓦帝尼。民眾黨主席黃國昌表示，賴總統展現出台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持，期待政府能透過積極的國際參與，實質增進台灣國家利益、發展務實外交。

黃國昌表示，賴總統順利出訪友邦史瓦帝尼，展現出台灣作為一個主權獨立的國家，有鞏固外交發展的能力與韌性，國人皆會給予高度肯定與支持。

黃國昌強調，也期待政府能透過積極的國際參與，實質增進台灣國家利益、發展務實外交。期盼賴總統此行中，除了鞏固邦誼，更要為台灣爭取具體的經貿合作；台灣的外交目標應是「走出去國際舞台、也帶回對人民有益的成果」，提升台灣在全球布局中的競爭力。

黃國昌指出，期許政府能持續在平等尊嚴的基礎上，擴展台灣的國際空間、深化各項實質合作與發展，讓世界與台灣攜手前行