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賴總統出訪史瓦帝尼 國民黨祝福籲 ：不要重蹈覆徹傷害中華民國尊嚴
賴清德總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼喊卡，他今晚抵達史瓦帝尼。國民黨表示祝福，但也提醒，因為嚴重誤判國際形勢，導致賴總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。
賴清德今晚表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。
國民黨表示，祝福賴總統到中華民國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼進行訪問一切順利、鞏固邦誼。
國民黨提醒，賴總統的國安和外交團隊，在歷經之前以總統專機出訪史瓦帝尼，因為嚴重誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。
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