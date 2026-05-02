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屢屢碰壁後…賴總統突曬抵達史瓦帝尼照 原來是搭這架飛機

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賴總統突曬照抵史瓦帝尼 陸外交部痛批偷渡式外竄：淪國際笑柄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統抵達友邦史瓦帝尼。大陸外交部晚間7時許迅速發布回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、，改變不了台灣是中國一部分的事實。

大陸外交部2日晚間以發布答記者問，就「台灣地區領導人賴清德已於5月2日搭乘斯威士蘭（史瓦帝尼）國王的私人飛機抵斯（史）」，做出回應。

大陸外交部發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內（指台灣）民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

大陸外交部發言人又稱，賴清德之流在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，「一個中國原則」早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，「改變不了台灣是中國一部分的事實」。無論「台獨」分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。

大陸外交部發言人表示，奉勸史瓦帝尼等個別國家看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數「台獨」分裂分子火中取栗。

賴清德 出訪 史瓦帝尼 民進黨

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