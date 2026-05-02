賴總統出訪史國 林佳龍：國安外交團隊審慎推進安排

賴清德總統出訪友邦史瓦帝尼受阻，今天終於成行，外交部長林佳龍陪同賴總統順利平安抵達史國，展開國是訪問行程。林佳龍表示，此行距離他以賴總統特使身分率團訪問史瓦帝尼王國，在完成總統交付任務後，還不到一周，又再次來到友邦。

林佳龍說，「這段時間，外交和國安團隊與所有相關夥伴並未停下腳步，審慎推進各項安排。」

林佳龍表示，感謝恩史瓦帝三世國王（H.M. King Mswati III）與史國政府的支持；接下來的訪問行程，將透過台史雙邊在經濟、農業、生態保育、文化與婦女賦權等領域的合作項目，展現台灣的國際合作模式，以及榮邦計畫的具體成果。

對於再次訪問史瓦帝尼，林佳龍說，「如家人般的情誼、盟友般的穩固。這段歷程也讓我們更加確信，長久的台史邦誼在歷經考驗，將更顯珍貴，也更加堅定。」