影／賴總統抵達史瓦帝尼 卓榮泰：會更積極參與國際社會

賴清德總統今晚在FB發文指出，稍早他已經抵達友邦史瓦帝尼，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。行政院長卓榮泰今晚受訪表示，中華民國台灣會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓，不會退縮；堅持民主，絕不動搖。

卓榮泰於115年全國大專校院運動會開幕儀式前接受媒體聯訪，卓榮泰表示，跟所有的國人同胞報告說明，非常感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長期堅固的友誼，讓總統能夠順利地出訪，而這也證明，台灣有權利、也自由的可以走向全世界，而全世界正展開雙手在歡迎他們。

卓榮泰說，所以會更堅定他們與民主理念相近夥伴國家的各種合作的信心，也更堅決的會展現跟國際所有夥伴國家，當作可靠朋友的決心，而中華民國台灣會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓，不會退縮；堅持民主，絕不動搖，會更積極地參與國際社會，更積極地協助友邦一起共榮發展，也更積極地對國際社會做出必要而重要的貢獻，請國人支持政府，也支持總統，他們會把這個事情順利地完成。