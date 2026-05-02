兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴總統前往史國…原來是搭這架飛機

賴清德總統傍晚突然透過臉書宣布，自己已經抵達史瓦帝尼展開訪問。總統府雖未公布航程細節，但從客觀證據可以判斷得知，總統是搭乘史國副總理來台訪問的專機，一起返回史國。飛機於今天凌晨0時37分由桃園國際機場出發，已經於台北時間14時58分抵達，全程14小時。

值得一提的是，這架史瓦帝三世國王的A340-300專機，機號3DC-SDF，前身是華航的B-18802號機。2016年6月退役後，先飛往德國漢堡，經過近兩年的內裝改造，2018年4月飛抵史國開始服役。此後史王來台訪問，都搭乘本機。

4月30日中午，這架A340突然降落在桃園國際機場。事後總統府宣布，賴清德總統下午接見史瓦帝尼王國國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）。

當時官員曾經對媒體暗示「兩天後會給大家東西」，結果居然是賴總統搭上杜札莉副總理的專機，與她一併飛回史國。至於屆時賴總統完成訪問後，是否仍將搭乘這架飛機飛回台北，外界目前不得而知。