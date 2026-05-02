賴總統出訪史瓦帝尼 卓榮泰感謝史國長久友誼「讓總統順利前往訪問」

賴清德總統今天宣布出訪史瓦帝尼並且已經搭乘史國專機抵達當地，行政院長卓榮泰感謝史瓦帝尼與中華民國台灣深厚且堅定的友誼，讓賴總統能夠順利前往訪問。卓榮泰強調，面對打壓不退縮，必會持續展現穩健的外交行動力。

賴總統透過臉書宣布，原訂4月22日出訪史瓦帝尼，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他已經在今天順利抵達史瓦帝尼。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長久以來深厚且堅定的友誼，讓賴總統能夠順利前往訪問。台灣人有權利走向世界，世界也正張開雙手歡迎台灣，再多的阻擾，不但無法阻撓我們自由走向世界的決心，更是堅定我們與理念相近的民主夥伴攜手合作的信心。

李慧芝表示，卓院長指出，中華民國台灣必會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓不退縮，堅持民主不動搖，我們會持續深化與全球民主夥伴的關係，積極參與全球事務，持續支持友邦發展、貢獻國際社會。