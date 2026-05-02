賴總統突發文「已抵史瓦帝尼」 林沛祥給祝福：提醒外交場合忌諱脫稿演出

賴清德總統原訂4月22日出訪史瓦帝尼喊卡，但今晚賴總統臉書突然發文，表示他已抵達史瓦帝尼。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，誠心祝福，對外每一步都代表國家形象，盼事情能夠圓滿，也期待相關人員舉止得體，但要提醒外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」。

賴清德今晚表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。原訂4月22日的出訪，因非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。「熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。為了自己和未來的每一代台灣人，我們會堅持到底。」

林沛祥表示，國民黨團態度其實很簡單：第一，誠心祝福，一切順利。畢竟對外的每一步，都是代表國家形象，我們都希望事情能夠圓滿。

林沛祥說，第二，期待相關所有人員在公開場合的言行舉止能夠得體、穩重，畢竟國際場合不是個人舞台，而是國家的門面。

林沛祥指出，第三，也要特別提醒，外交場合最忌諱「臨時起意、脫稿演出」。一句話講得好可以加分，但講不好，影響的可能是整體外交關係，這個風險不能輕忽。

林沛祥強調，總結一句話：祝福歸祝福，但該有的分寸與專業，還是必須有所堅持。