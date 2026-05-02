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曬抵達照報平安！賴總統突出訪史瓦帝尼 政院：台灣人有權利走向世界

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

賴清德總統2日晚間在臉書表示，「國人同胞大家好，我在稍早抵達友邦史瓦帝尼。」他指出，原訂4月22日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，團隊在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了他們最熱烈而溫暖的歡迎。

賴總統說，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，對此他也將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王及史國政府致謝。

賴總統表示，走向世界，和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，也是對世界的許諾。面對挑戰，將以決心和努力克服一切，面對打壓不公，堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的人們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。為了自己和未來的每一代台灣人，他會堅持到底。

行政院發言人李慧芝轉述，行政院長卓榮泰感謝史瓦帝尼與中華民國台灣長久以來深厚且堅定的友誼，讓賴總統能夠順利前往訪問。台灣人有權利走向世界，世界也正張開雙手歡迎台灣，再多的阻擾，不但無法阻撓我方自由走向世界的決心，更是堅定與理念相近的民主夥伴攜手合作的信心。

李慧芝也說，卓榮泰指出，中華民國台灣必會持續展現穩健的外交行動力，面對打壓不退縮，堅持民主不動搖，會持續深化與全球民主夥伴的關係，積極參與全球事務，持續支持友邦發展、貢獻國際社會。

賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統宣布抵達史瓦帝尼。圖／取自賴清德臉書

賴清德 出訪

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