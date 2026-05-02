出訪了！突破外交封鎖 賴總統抵達史瓦帝尼

賴總統出訪了！賴清德總統剛在臉書向國人同胞宣布，他已抵達友邦史瓦帝尼。

賴總統表示，原訂4月22日的出訪，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，他和團隊在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎。

史瓦帝尼政府稍晚在臉書粉絲專頁表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼領土，歡迎回家，賴清德閣下。」

賴總統表示，期待此行透過更緊密的經濟、農業、文化及教育連結，持續深化台史邦誼，促進台灣的國際合作。史國不畏各項外交與經濟壓力，透過行動為台灣的國際空間發聲，對此他也將代表台灣人民誠摯向恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）國王及史國政府致謝。

「走向世界，和每一分良善的力量互助互惠，是台灣人不可剝奪的權利，也是我們對世界的許諾。面對挑戰，我們以決心和努力克服一切，面對打壓不公，我們堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。」賴總統說。

賴總統強調，「為了自己和未來的每一代台灣人，我們會堅持到底。」