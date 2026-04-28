賴總統下一步出訪？ 外交部：持續規劃中

總統賴清德出訪史瓦帝尼受阻，未來還能出訪哪些友邦？外交部發言人蕭光偉僅表示，都會持續安排行程給府方參考，後續若有定案會由總統府對外說明。針對外界關注外交部長林佳龍後來仍排除萬難出訪史國，蕭光偉也僅表示，相關行程安排基於外交作業、安全與慣例需要，外交部沒有評論。

若有安排 府方會公布

外交部28日舉行例行記者會，由發言人蕭光偉主持。針對本報提問，賴總統近日出訪史瓦帝尼受阻，外界擔心後續出訪同樣受到杯葛，外交部針對近日國際情勢是否有在規劃總統出訪其它友邦？對此，蕭光偉僅表示，外交部本於職責規劃總統出訪建議提案，呈報總統府進行評估，若後續有進展會有總統對外說明。

雖然賴總統沒去成，但外傳林佳龍在歐洲某國轉機後仍有順利抵達史瓦帝尼，且外交部新聞稿也表示此次訪問「排除外難」等，各界對於此行相當好奇。對此，蕭光偉回應說，部長出訪的目的是代表中華民國台灣出席重要慶典，依照任務性質進行活動安排，整體狀況依照安全慣例，外交部並沒有评论。

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