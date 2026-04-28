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影／擔任總統特使出訪史瓦帝尼今返台 林佳龍：順利完成總統交付任務
賴清德總統原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在21日晚間6時臨時召開記者會稱航權受阻暫緩出訪，改派外交部長林佳龍為總統特使代表出訪。林佳龍完今晨搭機返台，他表示已克服萬難順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿。
外交部長林佳龍於當地時間25日抵達史瓦帝尼，他在臉書上報平安，還說，這趟行程，原本因為中國將「飛航情報區」政治化、武器化的新型態打壓而面臨變數；在賴總統的指派與交付任務下，訪團依然排除萬難，他也以總統特使身分抵達史瓦帝尼，出席史王恩史瓦帝三世登基40周年、58歲華誕暨史國獨立58周年慶祝活動。
林佳龍今天清晨5時58分搭乘中華航空CI-62航班抵達桃園國際機場，他表示已克服萬難順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿，國內媒體都有報導，外交部新聞稿也有分享這次擔任總統特使出訪的任務，出席慶典活動也都很順利。
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