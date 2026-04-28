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影／擔任總統特使出訪史瓦帝尼今返台 林佳龍：順利完成總統交付任務

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
外交部長林佳龍擔任總統特使代表出席史王恩史瓦帝三世登基40周年，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
外交部長林佳龍擔任總統特使代表出席史王恩史瓦帝三世登基40周年，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

賴清德總統原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在21日晚間6時臨時召開記者會稱航權受阻暫緩出訪，改派外交部長林佳龍為總統特使代表出訪。林佳龍完今晨搭機返台，他表示已克服萬難順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿。

外交部長林佳龍於當地時間25日抵達史瓦帝尼，他在臉書上報平安，還說，這趟行程，原本因為中國將「飛航情報區」政治化、武器化的新型態打壓而面臨變數；在賴總統的指派與交付任務下，訪團依然排除萬難，他也以總統特使身分抵達史瓦帝尼，出席史王恩史瓦帝三世登基40周年、58歲華誕暨史國獨立58周年慶祝活動。

林佳龍今天清晨5時58分搭乘中華航空CI-62航班抵達桃園國際機場，他表示已克服萬難順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿，國內媒體都有報導，外交部新聞稿也有分享這次擔任總統特使出訪的任務，出席慶典活動也都很順利。

賴清德總統原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在21日晚間6時臨時召開記者會稱航權受阻暫緩出訪，改派外交部長林佳龍為總統特使代表出訪，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
賴清德總統原訂本月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在21日晚間6時臨時召開記者會稱航權受阻暫緩出訪，改派外交部長林佳龍為總統特使代表出訪，今晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

賴清德 出訪

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【重磅快評】對家人般的友人史瓦帝尼誠摯抱歉

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼疑因中共施壓途經的三國取消專機通行權臨時喊卡，賴總統及時向友邦致歉。這是兩國逾半世紀邦誼元首出訪首次受阻，以致歉方式表達我方珍視這份友誼固然及時，但在中共掣肘必然愈發加劇的陰影下，道歉是否是最佳應對，朝野各界應該仔細思考。

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