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完成史國行程返台 林佳龍：有順利完成總統交付任務

中央社／ 桃園機場28日電
外交部長林佳龍（左2）完成史瓦帝尼出訪行程，28日清晨搭機返台。中央社
外交部長林佳龍（左2）完成史瓦帝尼出訪行程，28日清晨搭機返台。中央社

外交部長林佳龍完成史瓦帝尼出訪行程，今天清晨搭機返台，他表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，而一旁民眾也力挺大喊「謝謝部長、部長辛苦了」。

總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。林佳龍25日以總統特使身分出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝等活動，見證台史雙邊合作項目的進展，並視察台灣醫療團與技術團在當地推動的計畫成果。

林佳龍搭乘的中華航空CI62班機在清晨5時58分抵達桃園國際機場，林佳龍表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，國內媒體都有報導，外交部新聞稿也有分享這次擔任總統特使出訪的任務，出席典禮活動也都很順利。隨後由隨行人員陪同通關離去。

一旁有返台民眾看見林佳龍，也特別上前力挺大喊「謝謝部長、部長辛苦了」，民眾告訴記者，部長這麼辛苦突破外交困境，一定要為他加油。

賴清德 出訪

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【重磅快評】對家人般的友人史瓦帝尼誠摯抱歉

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼疑因中共施壓途經的三國取消專機通行權臨時喊卡，賴總統及時向友邦致歉。這是兩國逾半世紀邦誼元首出訪首次受阻，以致歉方式表達我方珍視這份友誼固然及時，但在中共掣肘必然愈發加劇的陰影下，道歉是否是最佳應對，朝野各界應該仔細思考。

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