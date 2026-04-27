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【重磅快評】對家人般的友人史瓦帝尼誠摯抱歉

聯合報／ 主筆室
總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，卻因航權受阻，另派外交部長林佳龍（前排右）擔任特使出席史瓦帝尼的慶典。圖為2024年5月林佳龍與史國外交暨國際合作部長戴柏莉（前排左）在賴清德及史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（後排左）見證下簽署聯合聲明。圖／台外交部提供
總統賴清德原定出訪史瓦帝尼，卻因航權受阻，另派外交部長林佳龍（前排右）擔任特使出席史瓦帝尼的慶典。圖為2024年5月林佳龍與史國外交暨國際合作部長戴柏莉（前排左）在賴清德及史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（後排左）見證下簽署聯合聲明。圖／台外交部提供

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼疑因中共施壓途經的三國取消專機通行權臨時喊卡，賴總統及時向友邦致歉。這是兩國逾半世紀邦誼元首出訪首次受阻，以致歉方式表達我方珍視這份友誼固然及時，但在中共掣肘必然愈發加劇的陰影下，道歉是否是最佳應對，朝野各界應該仔細思考。

中共這一動作該是出奇兵，至少在賴總統出訪前夕我方還大肆內宣，宣稱多個友邦支持賴總統出訪，國內也認為賴總統走出去對台灣爭取國際能見度很有意義，突然張開攔阻網壓迫途經的三國不允許專機飛行權，尤其中共在賴清德出訪前夕突然出手，打得台灣應變不及。

雖然中共打壓台灣，蓄意扼殺我國際空間過去也在所多有，但此番選擇史瓦帝尼出手卻是狠招。史國與台灣有超過六十年邦誼，更是目前台灣在非洲僅存唯一友邦，可能的擴散效應不能不預為防範，尤其以施壓途經國家取消專機飛行權的手法，更是擴大打擊面，必然擴張施壓效果。

史瓦帝尼位在非洲東南角我國唯一友邦，獨特的地理位置，過去中共對台灣打壓雖未稍歇，但是瓦帝尼應不太能感受，此番中共改變陣式，串聯印度洋島國以封鎖空中通行權方式攔阻，說明中共手法在變，日後甚至於在西非設下防線，不讓友邦從西非進入史瓦帝尼，達到遏阻台灣國際通行權的目的，台灣不能不預為防範。

塞昔爾、模里西斯這兩個印度洋上的島國以往不常出現在我國的外交論述，此次因為賴清德訪問史瓦帝尼，因而在印度洋與東非連上線，又因馬達加斯加位在東非東邊外海，該島面積大，幾乎蓋住位在史瓦帝尼所有聯外管道，才讓國人意會到這樣的地理配置成為中共外交攻防新利器，這提醒台灣，台灣的安全所在其實需要仔細檢討，只有預為規劃，妥善沙盤演練，才能有助台灣因應外界挑戰。

賴清德 出訪

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