史瓦帝尼晚宴 賴總統錄影英文致詞

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，改派外交部長林佳龍擔任特使出訪。賴總統昨以錄影方式為史國在國際會議中心（ＩＣＣ）舉辦的重要外賓晚宴致詞，他強調，中華民國台灣是主權國家，「我們面對的外部壓力愈是強烈，我們愈要有勇氣與決心，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋我們為世界做出貢獻的努力」。

賴總統在預錄的英文致詞影片表示，他很榮幸代表台灣人民，更同時紀念「三個五十八」的歷史里程碑，包含國王陛下五十八歲華誕、史瓦帝尼王國獨立五十八周年，以及中華民國台灣與史瓦帝尼建交五十八周年。

賴總統說，「當前海灣地區的緊張局勢，更加提醒我們，確保能源安全的重要性」，台灣和史瓦帝尼合作興建的「戰略儲油槽」，預計二○二八年完工，這項倡議不僅能因應能源衝擊，更展現國王陛下的高瞻遠矚；即將建立的「台灣產業創新園區」，預計吸引更多外資及產業進入史國。

林佳龍廿五日應邀出席、見證台史合作的「國際會議中心」開幕典禮。林佳龍臉書昨貼出多張與史王合影，他表示，晚宴期間，他和各國貴賓同唱生日快樂歌，共同見證史王切下生日蛋糕。

他也指出，這段期間，國際友人和跨國組織皆公開聲援，譴責中國無理行為，凸顯「得道者多助」；相信「德不孤，必有鄰」，順利完成賴總統交付的外交任務，正是對中國惡意阻撓最有力的回應。

國民黨立委賴士葆質疑，賴總統規畫出訪是好事，但為什麼最後無法成行，政府要說實話；大家都支持爭取國際空間，但不能拿來做政治操作，這樣得不到人民的支持。