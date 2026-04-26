出訪恐四處碰壁…賴總統還能去哪一國？ 學者籲應保持低調、與對岸對話

「賴總統未來若要順利出訪，要更加低調！」學者黃介正26日針對賴總統出訪史瓦帝尼受阻的情況受訪表示，此次我國出訪行前可能太過高調，未來要注意「飛航情報區武器化」的趨勢，之後仍可出訪各地友邦，但應更加低調；前史瓦帝尼大使趙麟則撰文指出，賴總統出訪受阻的源頭是兩岸關係不佳，賴政府應試著與對岸進行對話。

出訪恐四處碰壁？

總統賴清德原定22日將出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，但因遭塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消專機飛航許可而取消出訪，改由外交部長林佳龍從歐洲某國轉機，作為特使出訪史瓦帝尼，賴總統改成錄製影片慶祝史國國慶。

由於賴總統上任後，原定曾要出訪南美重要友邦巴拉圭，但後來不了了之，如今訪問史瓦帝尼也受阻，賴總統上任至今，僅一次出訪太平洋友邦，並過境夏威夷。外界擔心隨著中國施壓力道增加，賴總統今後恐怕很難出訪。

降低出訪的政治性

對此，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正受訪時指出，從中華民國的角度來說非常遺憾，這其中應該有北京的因素，但不排除有可能是我方操作不妥，例如，說索馬利蘭歡迎總統賴清德出訪，但索馬利蘭在非洲聯盟是不被承認的存在；另外，我國國安局長依例出訪史瓦帝尼前都會先過去，但不會先有照片外流，這次卻有，可能有太高調的疑慮。

「要注意飛航情報區武器化的趨勢！」黃介正表示，這恐讓台灣外交工作會更加困難，無論哪黨執政都可能碰到這種狀況，未來我國總統出訪友邦，周圍可能都是非友邦國家，就要更加留意。

他認為賴總統還是可以出訪我國各區友邦，但盡量要低調、不要泛政治化，因為美中強權競爭如此激烈下，大部分國家不管跟我們有沒有邦交，也不喜歡惹北京不高興。

兩岸溝通才能治本

前大使趙麟近日則在媒體撰文指出，台灣外交逆境的源頭來自中國的打壓。若要從源頭解決，必須從兩岸關係著手。而著手之道，始自於「溝通」。遺憾民進黨執政多年，一再拒絕溝通，甚至將主張與大陸溝通者視為「中共同路人」。

他強調，兩岸溝通的結果不在於何方獲得勝利或招致失敗，端在於增進相互了解與避免誤判後兩敗俱傷，這是全台灣2300萬人不分政黨的期望。

趙麟表示，自從在野的國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，執政的府院黨一致撻伐，但民進黨仰若主子的美國總統川普，數日內也要訪問北京。民進黨的對手與靠山皆絡繹赴京，遑論近期曾訪中的英、法、德等國領袖，難道他們都是「中共同路人」嗎？他呼籲，台灣如今不能再靠「反中」神主牌治國了。

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